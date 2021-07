Maurizio Stefani rientra in Consiglio Comunale e annuncia: “Sarò candidato con Grottaglie Democratica”

Pubblicità in concessione a Google

Già assessore nella Giunta Alabrese e vice sindaco Maurizio Stefani è rientrato quest’oggi in Consiglio Comunale. La sua è una surroga al consigliere Di Palma. Nel suo discorso di ringraziamento ha annunciato il suo sostegno al sindaco D’Alò sia in consiglio sia nella prossima campagna elettorale che lo vedrà candidato in Grottaglie Democratica, la nona lista della coalizione del primo cittadino uscente.

