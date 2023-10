Pubblicità in concessione a Google

«È il momento di dire basta alle strumentalizzazioni e di affermare chiaramente che la nostra amministrazione ha costantemente sostenuto squadra e tifosi, investendo risorse e lavoro. Restiamo, come sempre, a loro disposizione».

Pubblicità in concessione a Google

Con queste parole, il sindaco Rinaldo Melucci conferma l’apertura verso tutto l’ambiente calcistico ionico, annunciando anche l’allestimento di un maxischermo nei pressi dello stadio “Erasmo Iacovone” per seguire in diretta e gratuitamente lo scontro tra Taranto e Crotone. Dopo l’ordinanza per far giocare la partita a porte chiuse, scelta responsabile e tutta sulle spalle del primo cittadino, che ha anche evitato problemi regolamentari alla società, l’opportunità offerta ai tifosi di seguire l’incontro in diretta è un altro passo verso la normalizzazione.

«Abbiamo fatto i lavori necessari a regola d’arte – ha aggiunto Melucci – lo “Iacovone” era pronto, ma la commissione di vigilanza ha avanzato ulteriori richieste, impossibili da prevedere. Avrebbero tutti potuto operare con maggior buon senso, ponderando le conseguenze di certe decisioni e di certe dichiarazioni, ma ha prevalso la rabbia. Ecco perché, invece, sarebbe opportuno far concentrare la squadra sul risultato sportivo, per il bene di tutta la città. Lo ribadisco: come fatto fino a oggi, siamo a disposizione di tutto l’ambiente, perché il calcio, a Taranto, è patrimonio comune».

Il maxi schermo sarà allestito nei pressi dell’ingresso al “campo B” dello stadio “Erasmo Iacovone” e del parcheggio di via Lago Maggiore. La trasmissione dell’incontro partirà alle 16:15.