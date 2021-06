Pubblicità in concessione a Google

McDonald’s assume 153 persone nella provincia di Bari, da inserire in organico nei suoi ristoranti del capoluogo (138) e di Molfetta (15), nell’ambito del piano di recruiting nazionale che prevede l’assunzione di 2.000 addetti, circa la metà per i nuovi ristoranti in apertura in 15 regioni nei prossimi mesi e il resto per rafforzarne alcuni già esistenti.

I nuovi assunti, fa sapere la multinazionale in una nota, “saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno”.

È possibile inviare la propria candidatura sul sito mcdonalds.it compilando un questionario su mansioni, orari e caricando un curriculum vitae: “I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale”, precisa l’azienda. (ANSA).