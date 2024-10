Pubblicità in concessione a Google

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa (18 ottobre 2024), Fondazione Onda ETS coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne che stanno vivendo il periodo della menopausa (visite, consulenze e colloqui, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi).

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.

Menopausa, i servizi offerti in Provincia di Taranto

ASL Taranto – Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina, Via Del Mercato, snc Castellaneta (TA)

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: VISITE GINECOLOGICHE

Ulteriori Informazioni: Il servizio è rivolto a donne di età compresa tra i 50 e i 53 anni in pre-menopausa (amenorrea da 3/6 mesi), oppure in menopausa conclamata (amenorrea da 12/14 mesi).

Orario pomeriggio: 12:30 – 15:30

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI COLPOSCOPIA – 1° PIANO – P.O. SAN PIO DI CASTELLANETA

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 099/8496707

Note: MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: LUNEDì – MERCOLEDì – VENERDì DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 14:00