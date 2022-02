Mensa nelle scuole di Grottaglie: cambia il menù, ma non piace a tutti. “Fave e Cicoria, Cous Cous, Pane integrale, Orecchiette e Cime di rapa le novità”

Pubblicità in concessione a Google

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Grottaglie ha avviato nel 2021 un tavolo con ASL e Commissione mensa con il fine di rivedere le tabelle dietetiche ed adeguarle alle linee di indirizzo nazionale e regionale per la ristorazione scolastica.

Dal 10 Gennaio 2022, con la ripresa delle attività didattiche e dei servizi scolastici, il servizio mensa delle scuole d’Infanzia e Primaria di Grottaglie ha introdottole nuove tabelle autorizzate dall’ASL di Taranto, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN.

“Aspetto fondamentale previsto nei nuovi menu è il rispetto della normativa in materia di filiera corta ed il recupero e la valorizzazione culturale della varietà e delle differenze promuovendo il legame con le tradizioni locali. Da qui, l’introduzione delle orecchiette con le cime di rapa, del piatto tipico della tradizione salentina Ciceri e tria, delle Fave e cicorie e piatti della tradizione multiculturale del Mediterraneo come il cous cous. Inoltre, si è deciso di alternare e proporre il consumo di pane integrale che notoriamente apporta micronutrienti in quantità maggiore rispetto ai corrispondenti raffinati.”

Informa Antonio Vinci, assessore all’istruzione e politiche educative.

Mensa nelle scuole di Grottaglie: cambia il menù, ma non piace a tutti

“Alcuni genitori non hanno visto di buon occhio questo cambio di rotta, ma proprio con la mensa, il bambino comincia a sperimentare anche la sua autonomia alimentare e ad assaggiare cibi nuovi spesso rifiutati a casa e la condivisione con gli amichetti svolgono un ruolo di grande coinvolgimento che spesso aiuta a superare la resistenza ad assaggiare cibi nuovi. Ecco perché il ruolo dei genitori in questo cambiamento è fondamentale incoraggiando il bambino. Insomma, dovremmo utilizzare la mensa come uno strumento di rinforzo per favorire una dieta varia ed equilibrata che è la base indiscutibile della corretta alimentazione.”

Conclude Vinci.