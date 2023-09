Pubblicità in concessione a Google

Mense scolastiche a Grottaglie. “Si comunica che il servizio di refezione scolastica prenderà avvio mercoledì 4 ottobre 2023.” E’ quanto informa il Comune di Grottaglie annunciando l’avvio delle mense nelle scuole della città.

La mensa scolastica è un servizio molto atteso e che da la possibilità ai bambini di vivere il tempo pieno nella scuola di frequenza. E’ regolato da apposite tabelle dietetiche definite dalla Asl di Taranto. A Grottaglie il servizio è attivo per le Scuole dell’infanzia e per le Scuole primarie.

Commissione Mensa

Un apposito Regolamento Comunale definisce il funzionamento di una Commissione costituta ogni anno, formata da un responsabile del servizio pubblica Istruzione o un suo delegato, un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico, un rappresentante dei docenti per ogni plesso scolastico.

La suddetta Commissione opera anche attraverso sottocommissioni, allorquando è chiamata ad affrontare problematiche attinenti la singola refezione, ed in questo caso è composta dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, o suo delegato, da un rappresentante dei docenti della scuola interessata.

La Commissione Mensa è un organismo che ha principalmente il compito di monitorare il mantenimento degli standards qualitativi della mensa scolastica ma svolge, nel contempo, funzioni di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, esercitando un ruolo consultivo e propositivo per il miglioramento del servizio. Le Tabelle dietetiche

Le tabelle sono generalmente suddivise in due menù: uno per la primavera – estate e uno per l’autunno – inverno e prevedono pasti diversi e variegati ogni giorno e ogni settimana.

I menù nelle Mense scolastiche a Grottaglie

Si pubblicano in allegato le Tabelle Dietetiche aa.ss. 2022-2024, relative al servizio di mensa scolastica del Comune di Grottaglie, menù modificato dal Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto – Servizio SIAN, in data 08/02/2023.

Clicca per leggere il documento completo: