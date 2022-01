Pubblicità in concessione a Google

La festività della Epifania si è caratterizzata quest’anno a Grottaglie anche con la presenza del mercato settimanale nella zona Savarra e quello delle piante e fiori in via Campitelli: nonostante il giorno demandato sia caduto nella festività il sindaco con apposita ordinanza ha concesso alle attività di poter effettuare normalmente la vendita.

Durante gli orari di esercizio e soprattutto verso la fine della giornata l’amministrazione comunale con il Settore Ambiente ha effettuato un sopralluogo al fine di porre fine alla annosa questione che vuole le strade e gli stalli di sosta occupati dai mercanti pieni di rifiuti, buste e cartoni alla chiusura e smontaggio dei banchi.

Pronto intervento del Settore Ambiente, al mercato l’Assessore Stefani con Vigili

“Attraverso il costante controllo da parte della Amministrazione – afferma l’assessore all’Ambiente Maurizio Stefani – teniamo alta l’attenzione verso l’abbandono di buste, cartoni e altri rifiuti durante il mercato settimanale del giovedì. Ci sono commercianti virtuosi, che sono scrupolosamente osservanti nelle più semplici norme che regolamentano la gestione dei rifiuti, ci sono però poi altri che invece continuano a fregarsene della città e dei cittadini e lasciano le strade invase di ogni genere di scarto”.

Il neo assessore all’ambiente e igiene urbana informa di aver effettuato personalmente diversi sopralluoghi, accompagnato dai vigili e da rappresentanti della impresa che si occupa della pulizia per conto del Comune.

“Questa immagine parla da sola: questo è quello che troviamo alla chiusura del mercato. Questo tipo di comportamento non è accettabile. Non solo non è corretto verso la città, i cittadini, verso la nostra società che sta facendo tanti sforzi per il settore ambientale ma non è corretto anche verso quei commercianti che invece lasciano pulito, come deve essere, conferendo i rifiuti come si deve.”

Giovedì il primo risultato dopo il sopralluogo: “Molto più pulito alla chiusura”

I sopralluoghi e la presenza dell’Amministrazione pare dare già i primi risultati positivi: “L’impresa che si occupa della pulizia e raccolta dopo la chiusura del mercato mi ha informato che la situazione è migliorata. Questa è la strada da seguire per tutelare la città e i cittadini.”