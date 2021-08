Pubblicità in concessione a Google

“Un albero dal quale partono dei rami che sono in realtà delle persone, ognuna con la propria voce, quella che serve per dare forza ad un progetto che vuole ridare luce e vita alla nostra Grottaglie”.

E’ questo il simbolo scelto per Città Territorio, la coalizione che ha scelto di sostenere Maria Santoro candidata sindaco per le prossime elezioni amministrative.

Un albero che poggia su una pluralità di radici, dalle quali trae forza, solidità e nutrimento e si ramifica e si diffonde attraverso persone con competenze trasversali.

Mercoledì 4 agosto la presentazione ufficiale

Nove soggetti “tutti insieme per la nostra Grottaglie”: Moderati Civici, Riformisti per Grottaglie, Italia Viva, Grottaglie Comunità, Forza Italia, Grottaglie Cambia, Grottaglie Prima di Tutto, Insieme per Grottaglie, Grottaglie che Vogliamo.

Città Territorio presenta ufficialmente ai media e alla città la candidatura a sindaco di Maria Santoro mercoledì 4 agosto 2021 alle ore 19.30 in Piazza Principe di Piemonte.