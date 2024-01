Pubblicità in concessione a Google

Week end con pioggia e deciso calo termico per il meteo a Taranto e Provincia. Questo è lo scenario che potrebbe verificarsi a partire da domani.

Le previsioni lascerebbero intendere che a Taranto e provincia la giornata odierna trascorrerà serena o poco nuvolosa, ma la nuvolosità potrebbe aumentare nel pomeriggio e intensificarsi in serata.

Correnti aria umida determinerebbero cieli molto coperti in serata. Questa nuvolosità intensa potrebbe determinare dapprima deboli piogge, poi veri rovesci e anche acquazzoni e temporali nella giornata di domani, ma sarebbero in risoluzione già nella serata di sabato.

Domenica potrebbe ritornare il sole ma con temperature decisamente più basse, soprattutto nei vari minimi, che a Taranto potrebbero scendere attorno ai 4° C, Martina Franca 2° C, Grottaglie 3° C.