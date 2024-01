Pubblicità in concessione a Google

Come previsto, a conclusione delle festività natalizie, è arrivato un cambio radicale per il meteo e calo termico.

Dopo un week end di vento forte, temporali, piogge sparse, nuvole, la nuova settimana comincia all’insegna della variabilità. Per la giornata odierna sono previsti cieli molto nuvolosi con deboli piogge possibili nel pomeriggio, mentre migliorerà in serata. I venti soffieranno tra deboli e moderati.

Nei prossimi giorni avremo un tempo variabile tra spazi soleggiati, nuvolosità e nuove piogge a metà settimana. assisteremo a un graduale calo termico che porterà le temperature attualmente comprese tra 5° C e 12° C, nuovamente vicine al grado 0° C e in alcune zone anche ben sotto lo 0° termico.

Ipotesi fine settimana

A partire da venerdì la temperatura scenderà bruscamente a Taranto e Provincia. L’apice sarà previsto per sabato e domenica quando vedremo la temperatura minima di Grottaglie poter scendere fino a 0º, Martina Franca – 4°, Ginosa, Laterza, Castellaneta e Mottola -4° , Taranto -2°, Massafra e Palagiano 0°, Crispiano -3°, Statte -3°, Leporano e Pulsano 0°, Lizzano -1°, Manduria, Avetrana, Fragagnano, San Marzano e Sava -1°, San Giorgio, Roccaforzata, Carosino, Monteparano, Faggiano, Monteiasi e Montemesola 0°, Maruggio e Torricella le uniche a non toccare lo 0°, dove avremo minime di 2°C.

Si tratta di uno scenario ipotizzato ad oggi. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti.