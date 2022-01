Pubblicità in concessione a Google

Ci siamo: crollo termico in atto in Puglia. Ieri le prime fioccate e gragnola o graupel (neve tonda) in diverse zone della Puglia: anche in Salento e nel martinese e ad Altamura.

Pubblicità in concessione a Google

Ma è oggi il vero scenario: a partire dal tardo pomeriggio la temperatura inizierà a scendere in modo repentino e tra stanotte e domani i fiocchi di neve raggiungeranno anche pianura e le coste.

Grottaglie

Oggi si scende fino a 2°, domani 0°, martedì crollo fino a -2°. Attenzione alla neve tonda o gragnola.

Taranto città scende a -3°

Fortissimo crollo termico anche a Taranto: stasera si scende a 1°, domani a -1° e martedì -3°.

Neve a Martina Franca

Già ieri sera i primi fiocchi, da stanotte si scende a da -2°. Domani la massima sarà di 3° alle 13. Martedì si scende fino a -4° in 48 ore. Probabili fiocchi e neve.

Massafra

Oggi si scende fino a 2°, domani 0°, martedì si scende fino a -1°. Occhio alla graupel.