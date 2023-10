Meteo: Arriva la Pioggia in Provincia di Taranto. Si scende fino a 13°

Pubblicità in concessione a Google

Ultimo, probabile, weekend di caldo anche il provincia di Taranto? E’ la domanda che si stanno ponendo in tanti guardando le previsioni per la settimana prossima.

Lo scenario interesserà tutta la parte del bel paese esposta soprattutto sull’adriatico e vedrà un peggioramento che porterà piogge sparse, qualche temporale e pure locali grandinate.

Calo termico sulle regioni del Nord e del Centro e temperature in calò anche al sud.

Martedì prevista pioggia e abbassamento delle temperature sia in città, a Taranto, che in provincia. A Taranto le temperature scenderanno come minima fino a 17°. Stesso dicasi per Grottaglie. A Martina Franca si scende addirittura fino a 13° C come temperatura minima alle prime luci di domenica.