Pubblicità in concessione a Google

Il Servizio Info Alert di Protezione Civile del Comune di Grottaglie segnala ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA e per TEMPORALI per il 7 luglio 2022 e ALLERTA ARANCIONE IDROGEOLOGICA e per TEMPORALI per l’8 luglio 2022.

Pubblicità in concessione a Google

STATO DI ALLERTA RISCHIO 07 lug 08 lug Idrogeologico Temporali