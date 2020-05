Dopo un inizio di settimana con clima mite e tempo soleggiato, sono in arrivo i temporali.

Su diverse regioni infatti arriveranno piogge e anche grandine, portando una riduzione delle temperature. Alcuni venti freschi si fanno già sentire, annunciando un progressivo peggioramento. Le piogge partiranno dalle regioni del nord per raggiungere da metà giornata di venerdì le regioni del Sud, dove il maltempo farà da protagonista nel week end, comportando un brusco calo delle temperature.

A Grottaglie e Taranto il cielo comincerà gradualmente a coprirsi di nubi a partire dal pomeriggio di venerdì: la nuvolosità si intensificherà durante la notte tra venerdì e sabato, notte in cui potrebbero cominciare a manifestarsi le prime piogge. Per la giornata di sabato le previsioni indicano cielo coperto con piogge deboli nella prima parte della giornata, che diventeranno modeste e poi consistenti nel pomeriggio e in serata. Le temperature calano notevolmente nella giornata di sabato rispetto ai giorni precedenti: si passerà dai 15°-24° della prima metà della settimana a 15°-18° previsti per sabato. Per domenica è previsto un miglioramento con cielo poco nuvoloso, nubi sparse e temperature tra i 14 e i 19 gradi.