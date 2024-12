Meteo Neve in Puglia: occhio al weekend dell’Immacolata

Pubblicità in concessione a Google

Per il weekend dell’Immacolata (7-8 dicembre 2024), la Puglia sarà al centro dell’attenzione meteorologica a causa di un’irruzione di aria artica che porterà un netto calo delle temperature e condizioni instabili. Questa configurazione atmosferica, tipica delle prime incursioni invernali, potrebbe dare luogo a fenomeni di rilievo su gran parte del territorio pugliese, con possibili nevicate a quote basse e venti sostenuti.

Zone interessate e fenomeni attesi

1. Gargano e Subappennino Dauno

Queste aree saranno tra le più esposte all’irruzione fredda. Le temperature scenderanno rapidamente, favorendo nevicate a partire dai 500-600 metri di altitudine. Sui rilievi del Subappennino Dauno (come Monte Cornacchia) e sul Gargano interno, sono attese accumulazioni di neve che potrebbero creare paesaggi invernali suggestivi.

Sulle coste garganiche, invece, le precipitazioni saranno prevalentemente piovose, ma potrebbero alternarsi a momenti di neve mista, soprattutto nelle ore notturne.

2. Tavoliere delle Puglie e Pianure del Nord

Qui il freddo sarà meno intenso, ma comunque percepibile a causa dei forti venti settentrionali. Le precipitazioni saranno principalmente piovose, ma non si esclude qualche fiocco di neve nelle aree più interne, specie durante i rovesci più intensi.

3. Murge (Alta e Bassa)

Questa zona, con altitudini comprese tra i 300 e i 600 metri, potrebbe vedere nevicate più consistenti. L’Alta Murgia, in particolare, potrebbe assistere a episodi di neve anche a bassa quota, specie durante la giornata di sabato 7 dicembre. Tra le città più interessate potrebbero esserci Altamura, Gravina e Spinazzola.

4. Area Metropolitana di Bari e Valle d’Itria

Le città costiere come Bari e Monopoli vivranno un weekend dominato da piogge e vento freddo, mentre nell’entroterra, soprattutto nella Valle d’Itria, non è esclusa la possibilità di neve mista a pioggia. Ostuni, Cisternino e Martina Franca potrebbero vedere brevi imbiancate, specie nei momenti di maggiore intensità delle precipitazioni.

5. Salento

Nel Salento le precipitazioni saranno principalmente piovose, ma l’intensità del vento sarà una delle caratteristiche dominanti. Raffiche di tramontana e grecale potrebbero raggiungere velocità importanti, provocando mareggiate lungo le coste adriatiche, da Otranto a Santa Maria di Leuca. Tuttavia, nelle aree interne del Salento settentrionale, come nella zona di Lecce e Galatina, non si esclude la possibilità di rovesci di neve mista.

Condizioni generali

Temperature: Si prevede un deciso calo termico, con valori minimi vicini o sotto lo zero nelle zone interne e collinari, mentre le massime difficilmente supereranno i 10°C lungo le coste.

Venti: Forti venti settentrionali (tramontana e grecale) accompagneranno l’irruzione artica, accentuando la sensazione di freddo. È atteso un mare molto mosso o agitato lungo il litorale adriatico, con rischio di mareggiate.

Neve: Oltre ai rilievi, attenzione alle possibili sorprese nevose anche nelle aree pianeggianti del nord e dell’entroterra barese, specie durante eventuali rovesci intensi.

Raccomandazioni

Chi si metterà in viaggio, soprattutto verso le aree interne e collinari, dovrebbe prestare attenzione alle condizioni stradali, che potrebbero peggiorare in caso di neve. Si consiglia di consultare aggiornamenti costanti, poiché l’arrivo di aria fredda può generare cambiamenti repentininnello scenario meteorologico.

Conclusione

Il weekend dell’Immacolata in Puglia si preannuncia all’insegna dell’inverno vero, con potenziali scenari nevosi nelle zone interne e un clima decisamente rigido ovunque. Gli amanti della neve potranno godere di scenari unici, specialmente nelle aree collinari come le Murge, il Subappennino Dauno e il Gargano, dove gli accumuli potrebbero regalare paesaggi suggestivi e un’atmosfera perfettamente in sintonia con il periodo pre-natalizio.