Nuovo crollo termico in arrivo e sarà suddiviso in due periodi. Il primo è quello delle prossime ore quando la colonnina di mercurio scenderà a Taranto città fino a 1° nella nottata tra mercoledì e giovedì. Grottaglie scenderà fino a 3°. Crispiano e Martina Franca potranno sfiorare gli 0°. Massafra scenderà fino 3°. Vento forte domani e dopodomani. A San Valentino in arrivo il secondo crollo termico.

