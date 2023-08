Pubblicità in concessione a Google

Meteo Provincia di Taranto: pronti a lasciare l’estate per qualche giorno? Da domani, sabato, come previsto cambierà lo scenario anche a Taranto e provincia.

Piogge consistenti nella mattinata e brusco calo delle temperature con la massima che non dovrebbe superare i 29° C. Nuvole e qualche probabile temporale localizzato potrà presentarsi per tutta la prossima settimane ove la temperatura minima scenderà fino a 18 °C. Questo sarà il Meteo in Provincia di Taranto.

I meteorologi non hanno dubbi: è pronto ad arrivare un ciclone che ribalterà lo scenario climatico sull’Italia con forti perturbazioni pronte a sferrare duri colpi all’estate 2023.

Il ciclone scenderà giù in Italia, dal nord Europa. Sarà giovedì la giornata prevista con temporali e calo delle temperature a partire dal nord Italia. Il ciclone scenderà quindi tutta la penisola investendo anche le regioni del centro e sud.

Attenzione, localmente, a forti colpi di vento e grandinate. Occhi aperti sulle regioni del nord e a seguire quelle del centro. Per il Meteo Puglia in Provincia di Taranto previsti forti venti di maestrale .