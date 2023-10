Pubblicità in concessione a Google

Giornata variabile quella odierna, con alternanza di nuvolosità e schiarite, fasi soleggiate accompagnate da annuvolamenti anche intensi.

Le temperature si presentano in risalita, quindi avremo la sensazione del ritorno al caldo umido; in rinforzo il vento di Scirocco, che avrà carattere anche di burrasca con forti raffiche che raggiungeranno anche i 60 km/h. Si prevede in Puglia un’allerta gialla per Vento.

Sabato invece arriverà una perturbazione che porterà pioggia e temporali anche di forte intensità, e determinerà un importante calo termico.