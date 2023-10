Pubblicità in concessione a Google

Fine settimana contrassegnato da grande caldo eccezionale e temperature estive per il Meteo Puglia. Dopo giorni miti e soleggiati, il week end conferma la stessa tendenza, con sole e caldo che sembrerà di essere ancora in estate.

Il clima stabile e il tempo soleggiato saranno garantiti per tutto il week end e anche oltre; saranno i giorni più caldi dell’autunno, con temperature che arriveranno anche a 33°C.

Questo caldo anomalo e valori record per la stagione dureranno ancora per giorni, il primo vero fresco potrebbe arrivare nella seconda metà inoltrata di ottobre, ma al momento il caldo non molla la presa.

Prepariamoci quindi ad un week end dal carattere estivo, e a una nuova settimana stabile e soleggiata.