Meteo Puglia: crollo delle temperature. Arriva freddo e neve

Ci siamo: l’inverno fa sul serio anche in Puglia! Nei prossimi giorni è previsto un bel cambiamento meteo, con l’arrivo di aria fredda direttamente dalla Siberia. Temperature in picchiata, vento gelido e, udite udite, possibili fiocchi di neve su alcune zone della regione. Era da tempo che non si registrava un freddo così intenso: preparate sciarpe, cappotti e guanti, perché il clima mite che conosciamo lascerà spazio a un vero assaggio di inverno.

Indice

Quando arriverà il freddo?

Il freddo inizierà a farsi sentire già da mercoledì 10 gennaio, ma il picco sarà tra il 12 e il 14 gennaio. Le temperature scenderanno sotto la media stagionale e nelle ore notturne si registreranno valori vicini o addirittura sotto lo zero in molte località dell’entroterra. Oltre al freddo, arriveranno anche venti sostenuti dai quadranti nord-orientali, che accentueranno la sensazione di gelo.

Neve in arrivo: dove potrebbe cadere?

Eh sì, potrebbe esserci anche la neve, ma senza esagerare! I fiocchi potrebbero fare la loro comparsa soprattutto nelle zone più alte della regione. Ecco alcuni posti dove la neve potrebbe salutare i pugliesi:

Subappennino Dauno : Faeto e Orsara di Puglia potrebbero vedere qualche fiocco durante le ore più fredde, anche se non si prevedono accumuli significativi.

: Faeto e Orsara di Puglia potrebbero vedere qualche fiocco durante le ore più fredde, anche se non si prevedono accumuli significativi. Murge : Altamura e Gravina in Puglia potrebbero assistere a una leggera spolverata, soprattutto in caso di precipitazioni più intense.

: Altamura e Gravina in Puglia potrebbero assistere a una leggera spolverata, soprattutto in caso di precipitazioni più intense. Valle d’Itria: Martina Franca, con la sua altitudine e il clima fresco, potrebbe essere protagonista di qualche fiocco, ma senza troppi clamori.

Le zone costiere, invece, se la caveranno con pioggia e vento, mentre l’entroterra sarà la vera star di questa parentesi invernale.

Consigli per affrontare il freddo

Non facciamoci trovare impreparati! Ecco alcuni suggerimenti per affrontare al meglio questi giorni gelidi:

Vestiti a strati : Cappotti pesanti, maglioni caldi e tutto il necessario per combattere il freddo.

: Cappotti pesanti, maglioni caldi e tutto il necessario per combattere il freddo. Attenzione sulle strade : Specie nelle aree collinari, potrebbero formarsi tratti ghiacciati, quindi guida con prudenza.

: Specie nelle aree collinari, potrebbero formarsi tratti ghiacciati, quindi guida con prudenza. Scorte essenziali : Un po’ di scorte alimentari in casa non fanno mai male, nel caso di condizioni meteo estreme.

: Un po’ di scorte alimentari in casa non fanno mai male, nel caso di condizioni meteo estreme. Tieniti aggiornato: Le previsioni cambiano rapidamente, quindi occhio ai bollettini meteo.

Conclusione

Insomma, la Puglia si prepara ad accogliere un clima invernale come non si vedeva da un po’. Se il freddo e la neve ci regaleranno panorami da cartolina, non dimentichiamoci di prendere qualche precauzione per goderci questi giorni senza preoccupazioni. E per chi spera in qualche fiocco di neve: incrociamo le dita!

Disclaimer

Le informazioni riportate si basano sugli ultimi aggiornamenti meteo disponibili. Le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente, perciò si consiglia di monitorare costantemente le previsioni locali e seguire le indicazioni delle autorità.