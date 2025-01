Meteo Puglia: Freddo Intenso e Possibili Neve dal 10 Gennaio

Pubblicità in concessione a Google

La Puglia si prepara ad affrontare una nuova ondata di freddo intenso. Dopo un periodo di relativa stabilità, le previsioni per la settimana dal 10 gennaio indicano l’arrivo di correnti gelide che porteranno un abbassamento significativo delle temperature. In alcune aree della regione, non è esclusa la possibilità di vedere qualche fiocco di neve, specie nelle zone collinari e interne. È tempo di rispolverare i cappotti più pesanti e prepararsi a una settimana dal sapore invernale.

Indice

Cosa sta accadendo: L’arrivo del freddo

Un nuovo impulso artico sta per interessare l’Italia, e la Puglia non farà eccezione. Dopo giorni di temperature più miti per la stagione, una massa d’aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale scenderà lungo la Penisola, portando un clima rigido e instabile. Non si registrava un freddo simile da diversi anni nel mese di gennaio, e la situazione meteorologica promette giornate decisamente invernali.

Previsioni dal 10 al 15 gennaio

10-11 Gennaio: L’inizio della settimana sarà caratterizzato da cieli nuvolosi con precipitazioni sparse, soprattutto nelle ore centrali del giorno. Le temperature inizieranno a scendere, con minime vicine allo zero nelle zone interne.

12-13 Gennaio: Il freddo raggiungerà il suo picco, con temperature che, soprattutto nelle ore notturne, scenderanno sotto lo zero in molte aree. Possibili fiocchi di neve potranno interessare le alture delle Murge e del Subappennino Dauno.

14-15 Gennaio: Graduale miglioramento, ma le temperature rimarranno rigide, accompagnate da venti gelidi dai quadranti nord-orientali.

Località dove potrebbe nevicare

Ecco alcune zone della Puglia che potrebbero vedere i fiocchi:

– Monte Sant’Angelo (Gargano): Grazie all’altitudine, qui la possibilità di neve è concreta, soprattutto tra il 12 e il 13 gennaio.

– Faeto e Orsara di Puglia (Subappennino Dauno): Queste località sono tra le più esposte al freddo artico.

– Altamura e Gravina in Puglia (Murge): In queste zone collinari, brevi episodi nevosi potrebbero fare la loro comparsa.

– Martina Franca (Valle d’Itria): Anche qui, qualche fiocco non è da escludere, soprattutto in presenza di precipitazioni più intense.

Consigli per affrontare il freddo

– Vestitevi a strati, prediligendo abiti termici e cappotti pesanti.

– Prestate attenzione alle condizioni stradali, in particolare nelle aree collinari, dove potrebbe formarsi ghiaccio.

– Se dovete mettervi in viaggio, controllate sempre le previsioni aggiornate e le condizioni delle strade.

– Per chi vive in zone più isolate o a rischio di nevicate, è consigliabile avere in casa scorte di beni essenziali.

Conclusione

La Puglia si appresta a vivere una settimana all’insegna del freddo intenso, con temperature che non si vedevano da tempo. Anche se la neve non sarà diffusa, in alcune località potrebbe regalare scenari invernali suggestivi. Prepariamoci a un gennaio

che ci ricorderà il fascino, ma anche i disagi, del vero inverno.

Disclaimer

Questo articolo si basa sulle ultime previsioni meteo disponibili al momento della pubblicazione. Le condizioni atmosferiche possono subire variazioni. Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare o altre fonti affidabili.