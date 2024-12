Meteo Puglia: maltempo, freddo intenso, pioggia e occhio alla Neve

Pubblicità in concessione a Google

Il weekend del 20-22 dicembre 2024 in Puglia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con un’ondata di maltempo che porterà freddo intenso, piogge diffuse e possibili nevicate, soprattutto nelle zone interne e collinari. Con l’avvicinarsi del Natale, la regione si prepara ad affrontare un clima tipicamente invernale, richiedendo attenzione e preparazione da parte dei residenti e dei visitatori.

Previsioni Meteo per la Puglia

Provincia di Bari

Venerdì 20 dicembre 2024: Cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime intorno ai 15°C e minime di 8°C. Venti moderati da est-sud-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Precipitazioni diffuse con temperature massime di 12°C e minime di 6°C. Venti deboli da est-sud-est.

Domenica 22 dicembre 2024: Cielo nuvoloso con temperature massime di 12°C e minime di 7°C. Venti deboli da est-sud-est.

Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT)

Venerdì 20 dicembre 2024: Cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime di 13°C e minime di 7°C. Venti deboli da est-sud-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Precipitazioni diffuse con temperature massime di 12°C e minime di 6°C. Venti deboli da est-sud-est.

Domenica 22 dicembre 2024: Cielo nuvoloso con temperature massime di 12°C e minime di 7°C. Venti deboli da est-sud-est.

Provincia di Brindisi

Venerdì 20 dicembre 2024: Cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime di 14°C e minime di 11°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime di 13°C e minime di 10°C. Venti deboli da nord-est.

Domenica 22 dicembre 2024: Cielo nuvoloso con temperature massime di 13°C e minime di 8°C. Venti deboli da nord-est.

Provincia di Foggia

Venerdì 20 dicembre 2024: Cielo nuvoloso con temperature massime di 11°C e minime di 6°C. Venti moderati da est-sud-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Precipitazioni diffuse con temperature massime di 10°C e minime di 5°C. Venti deboli da est-sud-est.

Domenica 22 dicembre 2024: Cielo nuvoloso con temperature massime di 10°C e minime di 5°C. Venti deboli da est-sud-est.

Provincia di Lecce

Venerdì 20 dicembre 2024: Cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime di 15°C e minime di 8°C. Venti deboli da nord-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Cielo nuvoloso con possibilità di piogge sparse. Temperature massime di 13°C e minime di 8°C. Venti deboli da nord-est.

Domenica 22 dicembre 2024: Cielo nuvoloso con temperature massime di 13°C e minime di 7°C. Venti deboli da nord-est.

Provincia di Taranto

Venerdì 20 dicembre 2024: Cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime di 15°C e minime di 6°C. Venti deboli da sud-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime di 13°C e minime di 7°C. Venti deboli da sud-est.

Domenica 22 dicembre 2024: Cielo nuvoloso con temperature massime di 13°C e minime di 7°C. Venti deboli da sud-est.

In sintesi: Il weekend in Puglia sarà caratterizzato da un’ondata di maltempo con freddo intenso, piogge diffuse e possibili nevicate nelle zone interne e collinari. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di consultare fonti ufficiali per aggiornamenti costanti.