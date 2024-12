Pubblicità in concessione a Google

Dopo una settimana dominata dall’alta pressione e dal sole, il prossimo weekend in Puglia promette ancora condizioni stabili, anche se con qualche piccola variazione qua e là. L’anticiclone si manterrà forte, ma una leggera instabilità potrebbe portare qualche nube in più soprattutto nella giornata di domenica.

Situazione fino a Venerdì 20 Dicembre

Il sole continuerà a dominare la scena.

Daunia, Murge e Tavoliere: cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la settimana, con temperature che restano miti durante il giorno, fino a 16-18°C.

Litorale adriatico e ionico: sole splendente con al massimo qualche nuvola di passaggio. Venti deboli da nord-ovest e mari generalmente calmi o poco mossi.

Salento: condizioni simili, con tempo stabile, sole e un clima più che gradevole per dicembre.

Previsioni per il Weekend (Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre)

Sabato 21 Dicembre: il bel tempo resiste! La giornata si presenterà in prevalenza soleggiata su tutta la regione, con qualche nuvola sparsa che non rovinerà il clima. Le temperature si manterranno miti, con valori compresi tra 9-11°C al mattino e punte fino a 17-18°C di giorno. Il vento soffierà debole dai quadranti nord-occidentali e il mare sarà poco mosso.

Domenica 22 Dicembre: arrivano un po’ più di nubi, specialmente nelle ore centrali della giornata, ma non sono previste piogge significative.

Daunia e Murge: alternanza tra sole e qualche nuvola più compatta.

Litorale adriatico e ionico: cieli poco nuvolosi con spazi soleggiati più ampi nel pomeriggio.

Salento: giornata più variabile, ma sempre asciutta. Temperature leggermente in calo, ma comunque gradevoli.

In sintesi

Il weekend del 21-22 dicembre sarà tutto sommato positivo per la Puglia. Il sole resterà protagonista, anche se domenica si vedrà qualche nuvola in più, soprattutto nelle zone interne. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, regalando un anticipo di inverno davvero piacevole.

Consiglio: approfitta del bel tempo per una passeggiata lungo la costa o un giro nei mercatini natalizi, perché la situazione rimane ideale!