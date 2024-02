Pubblicità in concessione a Google

Torna la pioggia Taranto e Provincia, dopo tanto tempo. Il “ciclone di Pulcinella“, così chiamato perché interesserà tutto il periodo di Carnevale, interesserà tutta Italia, e quindi anche le nostre zone, e porterà un radicale cambiamento del tempo, con il ritorno di pioggia e vento.

Il clima insolitamente mite e soleggiato per il periodo ci lascerà, per lasciare posto a cieli che si annuvoleranno gradualmente a partire dalla giornata di domani e venti di scirocco in rinforzo durante l’intera giornata.

La giornata di sabato si prevede molto nuvolosa e instabile. Piogge sarebbero attese nel pomeriggio. Domenica si prevede piuttosto nuvolosa e variabile, potrebbero manifestarsi deboli piogge. Ciò che si prevede davvero forte è il vento, che potrebbe soffiare davvero intensamente nel week end con raffiche di oltre 55 km/h.