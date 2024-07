Meteo Taranto e Provincia, si sale a 42°C. Temperature elevate anche a Grottaglie, San Marzano, San Giorgio

Pubblicità in concessione a Google

Caldo sempre più rovente per il meteo a Taranto e Provincia. Il preannunciato rinforzo dell’anticiclone africano è in atto con tutta la sua forza e se da un lato garantirà tempo soleggiato, dall’altro farà sentire tutta la sua forza con temperature massime davvero infernali.

La settimana che comincia oggi sarà caratterizzata dal rinforzo dell’ondata di calore e dalla persistenza dell’afa sia di giorno che, sopratutto di notte, con temperature elevate anche nelle ore serali e notturne. La punta massima del calore dovrebbe toccarsi giovedì con 42°C a Taranto, ma sarà comunque una settimana molto calda, probabilmente la più calda dell’estate.

Taranto come sempre sarà la zona più calda, con punte di 42°C, a seguire Castellaneta, con 41°, Palagiano 40° C. San Marzano e San Giorgio sui 39°C, si assestano invece attorno ai 38°C la maggior parte delle città della Provincia, come ad esempio Grottaglie, Pulsano, Lizzano, Leporano, Massafra. Nessun refrigerio importante a Martina Franca, dove le massime si assestano sui 37°C. Più miti Maruggio e Torricella con massimo 35°C nei giorni più caldi.

Sarà una situazione purtroppo destinata a durare, probabilmente fino alla fine del mese di luglio, pertanto si raccomanda di adottare le consuete misure di sicurezza raccomandate nelle situazioni di caldo estremo, per difendersi dagli effetti nocivi delle alte temperature. Massima attenzione come sempre alle categorie più fragili: anziani, bambini, persone con patologie.