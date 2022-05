Pubblicità in concessione a Google

Milan o Inter, una delle due domani si aggiudicherà lo scudetto. Milano (e Reggio Emilia dove giocherà la squadra rossonera contro il Sassuolo) si prepara alla festa: in ogni caso il titolo resterà sotto la Madonnina. Discorso quindi solo settentrionale? Certo che no, entrambe le squadre hanno tantissimi tifosi anche in Puglia e domani i festeggiamenti coinvolgeranno anche le nostre cittadine.

Manduria: sospesa ZTL per i festeggiamenti in caso di vittoria dello scudetto del Milan

A Manduria è stata emanata una ordinanza che sospende temporaneamente la ZTL (settore 1) domenica 22 maggio 2022 dalle ore 19.45 alle ore 22.00 per consentire, si legge, i festeggiamenti, in caso di vittoria dello scudetto da parte della squadra di calcio del Milan.

Ma lo scudetto però potrebbe vincerlo anche l’Inter: la Puglia è la regione con più interisti d’Italia, almeno a livello di tesserati nei club di tifosi della regione.

La squadra di Pioli conquista lo Scudetto se vince o pareggia (indipendentemente dal risultato dell’Inter) o se perde e l’Inter non vince. L’Inter dunque per tornare prima in classifica deve battere la Samp e sperare nel ko del Milan contro il Sassuolo.

Grottaglie: si potrebbero svuotare le fontane?

Grottaglie ha sempre visto caroselli di auto e festeggiamenti ogni volta che una squadra blasonata ha vinto un titolo: ricordiamo gli scudetti della Juve, il triplete dell’Inter, le Champions del Milan. Non sappiamo se il sindaco di Grottaglie ha previsto per domani delle limitazioni o agevolazioni come l’amministrazione di Manduria: è probabile che la fontana di piazza Principe di Piemonte venga svuotata e resti senza acqua, questo per evitare bagni e “invasioni” di campo. Stessa sorte potrebbe toccare per Piazza Verdi.

Staremo a vedere… intanto in bocca al lupo ad entrambe le squadre e tifoserie. Mi raccomando: festa si, ma senza danni.