Così non va. Le misure anti covid in atto in tutta Italia ed anche a Grottaglie sono state istituite per evitare la diffusione del virus e tamponare la pandemia in atto.

A Grottaglie il sindaco nei giorni scorsi ha avvolto con del nastro bianco e rosso tutte le panchine posizionate nelle piazze al fine di evitare che i cittadini possano sedersi e creare quindi assembramento o stazionamento. Diverse segnalazioni ci sono giunte che dimostrano come alcuni cittadini hanno strappato il nostro rosso e hanno deciso contravvenire alle misure e sedersi, anche in gruppetti.

Non sorprendetevi: questa volta non si tratta di ragazzini.

Grottaglie così non va.