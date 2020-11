La curva dei contagi a Grottaglie, come nel resto della provincia di Taranto e della Puglia, sta salendo giorno dopo giorno. Diversi sindaci hanno emanato nuove ordinanze con misure e restrizioni, tra questi anche il primo cittadino di Grottaglie.

Tra le misure previste da Ciro D’Alò anche la chiusura e la conseguente non fruibilità, dal 17 al 30 novembre 2020 di tutte le Piazze ed aree gioco, nonché delle zone adiacenti alle stesse.

Il sindaco di Grottaglie ha elencato alcune delle aree interessate ma l’elenco non è esaustivo in quanto comprende tutte le Piazze ed aree gioco: Piazza Principe di Piemonte, Pizza Verdi, Piazza Unicef, Piazza Cafforio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Rossano, Piazza Regina Margherita, Piazza Fago, Piazza San Ciro, Piazza Padre Pio, Piazzetta Colombo e la piazzetta sita tra Via Colombo e Viale Di Vittorio, piazzetta di Via XXV Aprile/Via Portelle delle Ginestre, piazza delle regioni, Piazza Madre Teresa Quaranta e, comunque, di tutte le altre aree a verde qui non espressamente elencate.