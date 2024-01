Pubblicità in concessione a Google

“A causa dei cantieri aperti in città per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alla sentita processione del 31 gennaio, si informa che il percorso subirà una variazione. La processione non attraverserà via Parini e viale Matteotti ma seguirà le vie Colombo, Piazza Principe di Piemonte, N. Sauro, Duca degli Abruzzi”.

Pubblicità in concessione a Google

A darne comunicazione è il sindaco Ciro D’Alò.

“Si invitano i residenti, i partecipanti e gli automobilisti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del personale addetto per evitare inconvenienti durante questo momento di festa e devozione.”