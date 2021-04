Pubblicità in concessione a Google

Gli appuntamenti per il vaccino anti covid sono fissati proprio per evitare lunghe attese. Pertanto, non è necessario presentarsi con largo anticipo ma semplicemente cinque/dieci minuti prima dell’orario programmato.

Per evitare di rallentare le attività i cittadini che devono effettuare la vaccinazioni sono pregati di presentarsi con il modulo del consenso informato già compilato.

Ecco il modulo: