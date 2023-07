Pubblicità in concessione a Google

Monteiasi sempre più Green: è stato installato questa mattina un innovativo raccoglitore mangia plastica.

Pubblicità in concessione a Google

Si tratta di una sorta di ecocompattatore in grado di quantificare in maniera puntuale tutto il conferito e, grazie al compattatore pet, di ridurre il volume dello stesso in modo da dilazionare le operazioni di ritiro ottimizzando i costi.

“Si tratta di un progetto per il quale il Comune di Monteiasi ha ricevuto un finanziamento di € 21.472.00, a breve entrerà in funzione al servizio della comunità”, è quanto informa il sindaco Cosimo Ciura.

“Il nuovo dispositivo è collocato nei pressi della Casa Comunale”, aggiunge,”si raccomanda di evitare atti vandalici”.

Cos’é

Ecoplastic è un ecocompattatore in grado di quantificare in maniera puntuale tutto il conferito e, grazie al compattatore pet, di ridurre il volume dello stesso in modo da dilazionare le operazioni di ritiro ottimizzando i costi.