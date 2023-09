Pubblicità in concessione a Google

Monterosi – Taranto: tutto pronto per la nuova sfida del Taranto in serie C dopo lo stop contro il Benevento. La squadra rossoblù di mister Eziolino Capuano è pronta per la sfida con la formazione del Monterosi.

Pubblicità in concessione a Google

La partita si disputerà lunedì 25 settembre alle ore 20.45

Partita Monterosi – Taranto: dove guardarla in tv

Per chi volesse è possibile seguire la partita anche da casa in diretta tv.

Monterosi – Taranto: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monterosi – Taranto

• Data: lunedì 25 settembre

• Orario: 20.45

• Canale TV: Sky Sport Calcio (255)

• Streaming: NOW, Sky Go

Biglietti

La società Taranto FC 1927 comunica che per la trasferta di Teramo sono stati messi a disposizione 834 biglietti per i tifosi rossoblù. La vendita dei tagliandi è stata prolungata sino alle ore 16:00 di lunedì 25 settembre.

Costo dei tagliandi:

INTERO: € 10,00 + € 1,50 (spese di commissioni)

RIDOTTO per donna, ragazzi/e dai 12 ai 16 anni, over 65: € 5,00 + €1,50 (spese di commissioni).



Punti venditi a Taranto:

Pausa Caffè, Viale Trentino 5B-7

Rivendita Online

Arbitri

Sarà il Sig. Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo a dirigere la quinta giornata di Campionato di Lega Pro, in programma Lunedì 25 Settembre ore 20:45 contro il Monterosi, presso lo stadio “Gaetano Bonolis”. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti: Francesco Tagliaferri della sezione di Faenza e Alessandro Cassano della sezione di Saronno. Il quarto ufficiale sarà il Sig. Domenico Mirabella della sezione di Napoli.

I convocati

Mister Ezio Capuano ha diramato la lista dei convocati per il match con il Monterosi, in programma lunedì 25 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Gaetano Bonolis.

PORTIERI: Vannucchi, Loliva, Di Serio

DIFENSORI: Antonini, De Santis, Enrici, Heinz, Hysaj, Riggio

CENTROCAMPISTI: Calvano, Ferrara, Fiorani, Panico, Kondaj, Mastromonaco Papaserio, Romano, Zonta

ATTACCANTI: Bifulco, Cianci, Capone, Fabbro, Kanoute, Orlando, Samele