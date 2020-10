“Sarà un Tavolo Tecnico ad avere il compito di elaborare un progetto scientifico e di individuare le risorse finanziarie necessarie nei prossimi 3-5 anni per avviare il rafforzamento e l’autonomia dell’Università di Taranto. Lo abbiamo stabilito oggi durante la riunione degli Stati Generali convocata in Prefettura, alla quale hanno preso parte le istituzioni, Regione Puglia, Comune e Provincia di Taranto, Università di Bari, Politecnico di Bari, Scuola di Medicina, Dipartimento jonico, unitamente ad Anvur, Asl di Taranto e Camera di Commercio di Taranto”.

E’ quanto dichiara Mario Turco, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla Programmazione economica e agli investimenti e Portavoce M5S al Senato, intervenendo a margine dei cosiddetti Stati Generali.

“A seguito dell’incontro abbiamo effettuato un sopralluogo nella ex sede Banca d’Italia che ospiterà il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione. Sia le opere edili che gli arredi, ma anche un primo allestimento dei laboratori scientifici, saranno pronti per la data del 12 ottobre, quando sarà il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ad inaugurare il Corso in una sede prestigiosa.”