Nasce una spiaggia per nudisti in provincia di Taranto

Con Ordinanza sindacale è stata individuata un’area del demanio marittimo da destinare alla pratica del naturismo per la stagione balneare 2024 in provincia di Taranto. Tale area, anche alla luce di una storica frequentazione, è stata individuata nei pressi della spiaggia di località Termitosa, a Castellaneta.

A darne notizia il sindaco del comune tarantino.

“Il naturismo è un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell’urbanesimo, promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell’ambiente. Tra le altre cose, professa anche la pratica del nudismo come condizione necessaria per un’armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Riveste pertanto carattere sociale, tanto che solo in Europa si contano 17 milioni di naturisti, con oltre 700 strutture turistiche dedicate.

Negli ultimi 20 anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni. Diverse Regioni – Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Lombardia e Sardegna – hanno adottato una normativa funzionale alla promozione del turismo naturista che ha dimostrato di poter aiutare a preservare le caratteristiche ambientali dei luoghi proprio in virtù delle forme di rispetto della natura che contraddistinguono tale filosofia e tale modalità di utilizzo e di frequentazione dei luoghi dedicati al naturismo.

Qui da noi un’area nei pressi di località Termitosa si caratterizza per una ormai storica frequentazione di tipo naturista, tanto da essere nota anche nei circuiti nazionali ed internazionali che si interessano di turismo naturista, come siti internet, app, pubblicazioni. Per tale motivo, al fine di rendere compatibile ed evitare qualsivoglia forma di imbarazzo tra il turismo cosiddetto naturista e quello tradizionale, abbiamo deciso di individuare e regolamentare una spiaggia di circa 150 metri di ampiezza che, in via sperimentale, verrà denominata “Spiaggia Naturista” e sarà dedicata a questo tipo di turismo. Termitosa si presta a questo scopo anche per via del fatto che può essere raggiunta per sentieri impervi o via mare, dunque è frequentata da un numero limitato di bagnanti.”