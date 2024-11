Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie si prepara a vivere il prossimo Natale con due grandi attrazioni che porteranno magia e divertimento nel cuore della città: una scintillante pista di pattinaggio su ghiaccio e una maestosa ruota panoramica!

La pista di pattinaggio, in piazza Principe di Piemonte, sarà il luogo perfetto per trascorrere momenti di allegria in compagnia di amici e famiglia, regalando l’emozione unica di scivolare sul ghiaccio sotto le luci natalizie. Che tu sia un esperto pattinatore o alle prime armi, il divertimento è garantito!

La ruota panoramica, su Piazza Verdi, invece, offrirà una vista mozzafiato sulla città illuminata a festa. Salire in alto significherà immergersi completamente nell’atmosfera natalizia, osservando le luci, le decorazioni e il fascino unico di Grottaglie dall’alto.