Tradizioni natalizie pugliesi: dalla gastronomia al dopo cena

Ogni pugliese lo sa: sulla tavola di Natale non devono mai mancare le cime di rape stufate, i panzerotti fritti con ripieni di ogni tipo e le focacce morbide e fragranti come antipasti, ma anche piatti tradizionali che oggi si consumano sempre più raramente e sono l’occasione per ricordarsi dei sapori di una volta, come l’anguilla arrostita con l’alloro o l’agnello al forno con i lampascioni, un tipo di cipolla molto peculiare. Ma i tempi cambiano e oggi è possibile andare incontro a tutte le esigenze alimentari più disparate: online sono disponibili interi menu dedicati ad alimentazioni particolari e specifiche, in modo da festeggiare insieme a tavola anche con piatti diversi. E dopo cena? La tradizione e le abitudini più amate prevedono che ci si dedichi a varie attività tutti insieme: dalla tombola ai giochi di carte, in particolare “Sette e mezzo” o “Morto” e “Cucù”. Ma ancora una volta la tradizione incontra l’innovazione e non si ferma ai metodi di gioco “classici” a cui si è abituati: buona parte dei giochi più caratteristici delle serate natalizie sono infatti disponibili anche online, ad esempio grazie a piattaforme di gioco come Casinos.it, in grado di offrire ai propri utenti, oltre alla versione digitale dei giochi di carte più popolari come “Sette e mezzo”, “Briscola” e “Tresette”, anche altre attività come il poker, il baccarat, la roulette, il bingo e persino il lotto.