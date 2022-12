Pubblicità in concessione a Google

La Puglia è sempre più una regione tra le più appetibili per trascorrere le vacanze, sia estive che invernali, sia lunghe, che brevi, ponti o week end. Si può sempre trovare il giusto mix tra storia, arte, cultura, divertimento, intrattenimento, natura, paesaggi e ottimo cibo.

Anche per questo Natale si conferma una destinazione tra le più richieste, ma quest’anno purtroppo, pare che il Natale non sia più così “abbordabile” economicamente in Puglia, così come invece lo è stato in altri periodi.

La Puglia, una destinazione molto “cara”

Si rivela al momento una destinazione molto cara soprattutto nella scelta dei mezzi di trasporto con cui raggiungere la regione, in primis gli aerei.

C’è chi ha programmato già da tempo il viaggio in Puglia, magari perché studenti o lavoratori fuori sede, familiari desiderosi di rivedere parenti a amici, o semplicemente visitatori e turisti.

Chi sta decidendo in questi giorni di recarsi in Puglia, resterà sbalordito dai costi che gli si presenteranno durante le ricerche soprattutto dei voli. Se ad esempio si scegliesse di raggiungere la Puglia partendo da Milano e atterrando a Bari, non si spenderebbe meno di 130 € per questa singola tratta.

La Puglia al momento è servita da diverse compagnie aeree e si può scegliere di arrivarci tra vari aeroporti, in base alla zona che si vuole raggiungere. Le compagnie low cost solitamente hanno prezzi interessanti e orari piuttosto variegati tra cui scegliere in base alle proprie esigenze, e soprattutto evitano le estenuanti ore passate al volante di un’auto a guidare o come passeggeri, risparmiano dalle tante ore seduti in bus o in treno, e quindi consentono di recuperare queste ore per dedicarle alla vacanza o al soggiorno.

Costi alti e poca disponibilità di biglietti

Ma il problema vero ora sono i costi e la disponibilità dei biglietti. Molte tratte infatti sono ormai quasi piene, e per accaparrarsi gli ultimi biglietti costerà spendere una fortuna. Simulando di voler raggiungere Bari da Milano, al momento il prezzo più basso è di circa 130 € con Wizz Air, 140 € circa con la compagnia Ryanair partendo però il 20 dicembre. Ma se non si può partire così in anticipo rispetto al Natale, e bisogna rimandare al 23 o 24 dicembre, la spesa non sarà minore di 200 € con le stesse compagnie e sempre per singola tratta se solo biglietto, senza bagaglio, posto, priorità, ecc… …. Poi ci sarebbe da valutare il ritorno….

Se invece si scegliesse di raggiungere Brindisi, sempre da Milano, non cambierebbe di tanto il preventivo di spesa, anzi, le partenze tra il 20 e il 21 dicembre oscillano tra i 170 e i 230 euro per arrivare a cifre molto più alte quanto più ci si avvicina ai giorni di festa, sempre con compagnie low cost che solitamente hanno offerte interessanti e prezzi vantaggiosi.

Arrivati a questo punto allora si potrebbe scegliere di viaggiare con altri mezzi di trasporto, ma anche per bus e treni le tariffe sono ormai alle stelle, sempre che siano rimasti ancora posti disponibili.

Trascorrere il Natale in Puglia quindi, per chi ancora non è organizzato, comporterà una difficile scelta: rinunciare, se il viaggio non è abbordabile (e quindi magari c’è chi starà lontano dalla famiglia) o affrontare la spesa dovendo poi ridefinire il budget a disposizione, tagliando magari altre spese o compiendo rinunce.