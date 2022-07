Pubblicità in concessione a Google

Il Mediterranean Aerospace Matching (Mam), il primo evento internazionale aerospaziale nato in Puglia, torna per la seconda edizione dal 27 al 29 settembre del 2023 negli spazi dell’Aeroporto di Taranto-Grottaglie.

L’annuncio è stato dato questa mattina nel corso dell’Airshow internazionale di Farnborough nel Regno Unito durante un incontro istituzionale tra le parti interessate: l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, il presidente dell’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Pierluigi Di Palma, il presidente di Aeroporti di Puglia (AdP), Antonio Maria Vasile, e il presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta), Giuseppe Acierno.

Il Mam è una “business convention” che avrà cadenza biennale e si svolgerà negli spazi dell’Aeroporto di Taranto-Grottaglie.

La prima edizione dell’evento che si è tenuta a settembre 2021, ha coinvolto 90 relatori nazionali e internazionali, impegnati in 11 panel, presenti le maggiori multinazionali al mondo di settore, alte cariche istituzionali, mondo accademico, startup e Pmi innovative nel campo aerospaziale. Per il pubblico, anche una dozzina di dimostrazioni di volo.

Obiettivo della prossima edizione è l’ulteriore valorizzazione internazionale di questo scalo candidato a diventare hub europeo per lo sviluppo degli aerei senza pilota, primo spazioporto in Italia per i voli suborbitali e polo logistico integrato di sviluppo del trasporto merci per via aerea, senza contare che Taranto-Grottaglie insiste sul territorio della Zes (Zona Economica Speciale) Ionica, elemento che accresce la competitività dell’area per gli investitori esteri.