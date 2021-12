Raffiche e Neve Gragnola a Grottaglie. Irruzione gelida. Settimana prossima Taranto 1° e Martina Franca -2°

Pubblicità in concessione a Google

Si susseguono da questa mattina su Grottaglie e nelle cittadine vicine intensi fenomeni di neve gragnola, a carattere isolato e a macchia di leopardo. Forti le raffiche di vento e temperatura in picchiata come ampiamente previsto da Meteo Puglia in diretta.

Pubblicità in concessione a Google

Neve e schiarite a Martina Franca.

La gragnola o gragnuola o grandine piccola è un tipo di precipitazione atmosferica solida costituita da granuli di ghiaccio traslucido che cadono da una nube.

La gragnola si presenta solo in caso di rovesci; i pallini sono sferici o, meno spesso, conici, del diametro di 5 mm o più ma talvolta di dimensioni minori (fino a 2 mm); costituiti da un nucleo di neve tonda circondato da uno strato di ghiaccio omogeneo; non sono friabili, non si comprimono e non rimbalzano e non si rompono a contatto con il suolo. La gragnola ha una densità abbastanza alta, tra 0,8 g/cm3 e 0,99 g/cm3. Si forma da una pallina di neve tonda che viene circondata da acqua liquida; questo può arrivare da gocce di nube o dalla parziale liquefazione della neve tonda stessa. Si tratta di uno stadio intermedio tra la neve e la grandine; si distingue dalla neve per la sua superficie liscia e la sua densità maggiore e dalla grandine per le sue dimensioni inferiori. La gragnola cade di solito in inverno o all’inizio della primavera con temperature poco superiori a 0 °C.

Sono confermate quindi le previsioni: l’irruzione gelida prevista nel weekend sta arrivano. Taranto nella notte tra martedì e mercoledì scenderà a 1°. Situazione analoga a Grottaglie. Martina Franca scenderà a -2°.