Crollo termico: Grottaglie e Taranto scendono a -1°, NEVE a Martina -3°

Giornata prevalentemente soleggiata oggi, a Taranto e Provincia, cieli sereni con qualche annuvolamento ma che non porterà precipitazioni nella giornata odierna; tuttavia in arrivo il crollo termico.

Verso sera tuttavia assisteremo a un netto aumento della nuvolosità che si protrarrà nella giornata di domani, quando a partire dal primo pomeriggio potrà verificarsi qualche pioggia. Questo repentino peggioramento è comunque in attenuazione verso la serata di venerdì, momento a partire dal quale comincerà a soffiare un vento più sostenuto e le temperature cominciano a scendere.

A partire dal week end e per l’inizio della prossima settimana avremo un brusco calo delle temperature che saranno davvero molto basse nelle aree di Tarato città e provincia. Il crollo termico si manifesterà a partire da sabato, e proseguirà fino a metà settimana prossima, martedì 25 gennaio sarà in assoluto la giornata più fredda dove i valori minimi delle temperature saranno davvero rigidi.

Permane una situazione di irregolarità e variabilità nel week end, con nubi sparse e addensamenti più consistenti, ma ciò che davvero colpirà tutta l’area sarà il freddo intenso.

Arriva il crollo termico

A Taranto, già nella mattina di sabato avremo temperature piuttosto rigide: nelle prime ore del mattino saremo vicinissimi a 0° e -1°; risalgono lievemente in giornata ma non si supereranno gli 8° o 9°. La domenica proseguirà più o meno allo stesso modo, mentre lunedì e martedì saranno le giornate più fredde con temperature minime vicine allo 0° e le massime non oltre 6°.

A Grottaglie variabilità e qualche pioggia nella giornata di venerdì, migliora nel week end ma anche qui le temperature cominciano a scendere vertiginosamente. Tra sabato e domenica le temperature oscilleranno tra 1° e 8°; da lunedì saranno decisamente più fredde tra 1° e non oltre 6°. E’ martedì la giornata più gelida: si scenderà a -1°, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Decisamente ancora più rigido il freddo se ci spostiamo in Valle d’Itria: a Crispiano temperature gelide già nel week end, dove sabato e domenica si scenderà a -1° e le massime non supereranno i 7°, simile situazione lunedì, dove si oscillerà tra 0° e 5°, e il giorno più freddo martedì, dove si scenderà addirittura a -2°.

Situazione simile a Martina Franca, dove il gelo sarà accentuato anche dal forte vento. In questa zona si avranno 0° e -1° già a partire da venerdì e per tutto il fine settimana. Le giornate più fredde saranno lunedì e martedì, con temperature davvero rigide tra -3° e 4°. In questi due giorni, in particolare lunedì, a Martina Franca potrebbe verificarsi qualche debole nevicata a partire dal mattino.