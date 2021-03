Sette, otto minuti di sbandamento nel primo tempo in cui la Woman Grottaglie ha reso più facile la vita alla New Cap 74 che realizza ben tre marcature portandosi sullo 0-3 risultato che accompagnerà le due squadre negli spogliatoi all’intervallo.

Nella ripresa dopo pochi minuti, le baresi calano il poker chiudendo praticamente la pratica.

La Woman Grottaglie reagisce e si vede annullare un gol “fantasma” arrivato da una rasoiata di Stante.

Nonostante la reazione arriva il quinto gol delle ospiti che chiudono il match 0-5.

Dopo la sosta pasquale le biancoazzurre ospiteranno il forte Lamezia.

Nel post gara queste le dichiarazioni del tecnico biancoazzurro Antonio Locorotondo: “Purtroppo da quando abbiamo conquistato la salvezza la squadra ha abbassato un po’ la guardia a livello mentale.

Ci può anche stare ma se lo fai con formazioni attrezzate si rischia di gettare all’aria tutto ciò che proviamo da tempo in allenamento.

Fortunatamente abbiamo una settimana in più per lavorare visto che domenica non giocheremo per via della Pasqua”.

RUSH FINALE: “Ora restano due gare con due formazioni che si stanno giocando un posto nei play off.

Il nostro obiettivo è quello di non regalare nulla a nessuno cercando di portare qualche altro punto in classifica.

Possiamo divertirci e giocare senza pensieri sperando di tornare a fare belle prestazioni.

In due partite abbiamo subito dieci gol senza farne: ci deve far riflettere e fare un “mea culpa”

LA NEW CAP 74: “Ha una rosa di ragazze espertissime che giocano quasi a memoria.

Formazione ben collaudata in tutti i reparti.

C’è da dire, però, che ci abbiamo messo del nostro per facilitargli il cammino verso la vittoria.

Speriamo che nelle ultime due gare il nostro approccio sarà diverso e degno del roster a disposizione”