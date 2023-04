Pubblicità in concessione a Google

Un uomo di 56 anni è morto in un rogo che si è sviluppato nel suo appartamento in uno stabile di una zona molto popolata a Taranto, tra la chiesa Don Bosco e via Dante.

Pubblicità in concessione a Google

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo e gli agenti della Polizia scientifica