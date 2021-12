Pubblicità in concessione a Google

Sinistra Italiana Grottaglie sarà ancora una volta presente, in Viale Matteotti ang. Piazza Principe di Piemonte, dalle ore 17.00 alle ore 20.30 di Sabato 04 Dicembre 2021 con il banchetto raccolta firme in favore della NGTAX (Next Generation Tax).

“Una Legge di iniziativa popolare che punta ad eliminare la tassa patrimoniale (IMU), che pesa sopratutto sui ceti medi, SOSTITUENDOLA con una imposta unica progressiva sulle GRANDI RICCHEZZE dai 500.000 (cinquecentomila) euro/annui in su. Le relative entrate saranno destinate alla creazione di un fondo denominato – FONDO ARTICOLO 3 – per progetti a sostegno delle NUOVE GENERAZIONI sui temi del diritto allo studio, alla casa, alla salute, al lavoro.”

Informa Noemi Siliberto del Circolo Pierpaolo Pasolini.

Per l’occasione saranno presenti in piazza il segretario nazionale di Sinistra Italiana On. Nicola Fratoianni, il segretario Regionale Nico Bavaro e il segretario provinciale Maurizio Baccaro.