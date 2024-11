Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco Ciro D’Alò, alla guida di un’amministrazione espressione delle liste civiche di centro sinistra, ha firmato il decreto di azzeramento della Giunta comunale. Un passaggio politico-amministrativo che segna una fase di importante riflessione strategica a oltre metà del mandato elettivo.

Il sindaco ora avvierà un articolato percorso di consultazioni, incontrando i gruppi consiliari di maggioranza. L’obiettivo è condurre un’approfondita valutazione dell’attività politico-amministrativa sin qui svolta, gettando le basi per la fase successiva del mandato.

“Questo momento”, dichiara D’Alò, “rappresenta un’opportunità di riflessione collettiva. Insieme ai gruppi consiliari e alle forze politiche che compongono la nostra coalizione, stiamo analizzando quanto realizzato e definendo le strategie per completare il nostro percorso amministrativo”.

L’intento è pervenire a una ricomposizione della giunta che non sia un mero rimpasto, ma un rilancio progettuale condiviso.

D’Alò auspica “un confronto franco e costruttivo, all’insegna della responsabilità politica e dell’interesse generale. Un dialogo che ci consenta di rafforzare la nostra azione di governo e di continuare a lavorare per il bene di Grottaglie”.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori incontri e confronti che porteranno alla definizione della nuova squadra di governo.