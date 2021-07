Pubblicità in concessione a Google

Se c’è una serie televisiva degli ultimi anni che ha lasciato il segno nel grande pubblico più delle altre, è sicuramente “Game of Thrones”, anche nota come il “Trono di Spade”. Il telefilm, ispirato alla saga letteraria “Cronache del ghiaccio e del fuoco” creata dallo statunitense George R. R. Martin, è andato in onda per otto stagioni dal 2011 al 2019 e ha rappresentato una vera e propria cesura con le serie televisive del passato. Ecco quali saranno i prossimi passi per la creazione di Martin: dal merchandising dedicato agli “spin off” ispirati alla storia dei Sette regni non c’è che da scegliere.

Il successo del “Trono di Spade”: dai libri alla serie TV

Il primo episodio di “Game of Thrones” è andato in onda nel 2009 e, nonostante il successo già “rodato” dei libri che ne hanno ispirato la produzione, nessuno si aspettava che sarebbe diventata una delle serie televisive più amate dal pubblico di tutto il mondo: il telefilm prende le mosse dai romanzi di George Martin, che nel tempo ha prodotto numerosi libri dedicati alle avventure dei combattivi abitanti di Westeros. Si tratta di un’opera fantasy, arricchita da spunti presi dalla storia vera del regno della Gran Bretagna e, soprattutto, da una trama avvincente ricca di colpi di scena “davvero” inaspettati. Sono proprio questi momenti ad aver scandito il ritmo narrativo di questa serie e di numerose serie successive: prima del “Trono di Spade” non era mai “capitato” che protagonisti rilevanti della trama venissero eliminati in maniera crudele e imprevedibile, andando di fatto a creare una novità “stilistica” poi ripresa da molti altri prodotti televisivi. A contribuire al successo del “Trono di Spade”, ovviamente, oltre alla scrittura avvincente e agli effetti speciali innovativi, ha rivestito un ruolo fondamentale anche la scelta di un cast incredibile: dai già noti attori del mondo del cinemaPeter Dinklage, Lena Headey e Sean Bean ai “debuttanti” Kit Harington, Sophie Turner e Maisie Williams, non c’è un solo ruolo che non sia stato amato oppure odiato in maniera decisamente intensa dagli spettatori.

“Trono di Spade” e merchandising: tra omaggi e piattaforme online

Ed è proprio il grande amore da parte del pubblico, che ha seguito con trasporto, passione e sofferenza i vari sviluppi della tormentata storia del “Trono di Spade”, che ha fatto sì che la serie televisiva si sia imposta come un fenomeno di costume anche in altri settori. Oltre ai libri, ai DVD e ai blu-ray della serie televisiva in vendita tramite le principali piattaforme online, come ad esempio LaFeltrinelli, sono infatti nati tanti altri prodotti destinati a omaggiare il “Trono di Spade”. Uno dei più riusciti è sicuramente la slot machine “Game of Thrones” disponibile sul sito dedicato al gioco online Betway Casinò: realizzata dalla nota casa di produzione software Microgaming, si ispira ai personaggi della serie televisiva, riprendendone anche la colonna sonora, e mettendo a disposizione dei giocatori ben 243 combinazioni vincenti per tentare la fortuna. Come accennato, anche la colonna sonora della serie televisiva ha giocato un ruolo importante per il successo di quest’ultima: negli anni si sono avvicendate numerose partecipazioni di grandi artisti, come il cameo del cantante di “Perfect” Ed Sheeran, senza contare il brano “Jenny of Oldstones” composto appositamente dalla cantante dei Florence and the Machine, Florence Welch, per la stagione finale della serie e che è possibile ascoltare in streaming tramite la piattaforma Spotify.

L’attesa per “House of The Dragon”

Senza dubbio il mondo fantastico di Westeros ha segnato un’epoca, ma le avventure dei Sette regni non finiscono certo con la conclusione della serie televisiva: a oggi sono numerose le proposte di “spin-off” e “prequel” per narrare ancora di aspetti interessanti che hanno saputo colpire il pubblico nel tempo. Tra i tanti progetti partiti e poi fermati, uno sembra il più accreditato a vedere la luce l’anno prossimo: per il 2022 è infatti prevista la messa in onda del primo episodio di “House of The Dragon”, il prequel che seguirà da vicino le vicende di una delle casate più amate e temute dei Sette regni, quella dei Targaryen. La serie si preannuncia già un successo anche in questo caso per via del cast: tra i nomi già annunciati ci sono infatti volti amati dal pubblico come Matt Smith, Rhys Ifans e Graham McTavish, senza trascurare il fatto che anche in questo caso la serie potrebbe essere un trampolino di lancio straordinario per nuovi attori proprio come lo fu per Maisie Williams e Sophie Turner.

Tra mondi fantastici e sanguinose lotte per la conquista del trono, la storia di George Martin ha saputo farsi amare in tutto il mondo ed è stata la fonte d’ispirazione per tante altre narrazioni, senza contare i prodotti di merchandising collegati: un vero successo per un genere narrativo un tempo ritenuto meno appetibile per il grande pubblico, in precedenza dominato solo da nomi famosi come quello della saga di “Jurassic Park” o della trilogia de “Il Signore degli Anelli”.