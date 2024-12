Pubblicità in concessione a Google

“Entra nel vivo la partecipazione dell’Italia nella space economy” ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma in merito all’accordo di cooperazione presentato, a Washington, tra l’Enac e Virgin Galactic, con Aeroporti di Puglia e con il supporto della Regione Puglia, finalizzato a uno studio di fattibilità che possa definire le condizioni per svolgere le operazioni suborbitali commerciali di Virgin Galactic in Italia, utilizzando lo spazioporto di Grottaglie, a partire dal breve-medio termine e segnando un passo significativo per l’Italia nel settore del volo suborbitale.

Presenti alla cerimonia, che si è svolta presso l’Ambasciata d’Italia a Washington nell’ambito delle celebrazioni di #ItalianSpaceDay, il Vicedirettore Generale Enac Fabio Nicolai e il Direttore Giovanni Di Antonio.

Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Un’altra importante partnership nella transizione verso il comparto aerospaziale iniziata dall’Enac 10 anni fa, in coordinamento con l’Aeronautica Militare, con l’accordo con la FAA, autorità statunitense, e che ha avviato il percorso verso i voli suborbitali commerciali nel nostro Paese.

Con estremo piacere invito il CEO di Virgin Galactic, Michael Colglazier, in Enac e a Grottaglie per visitare la realtà che ospiterà il primo spazioporto in Italia e che diventerà realtà nel prossimo futuro. Questa collaborazione costituisce un passo decisivo verso l’operatività dello spazioporto e apre opportunità significative non solo per il settore civile, ma anche per quello militare, data la natura duale del progetto.

Un percorso condiviso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha inserito la realizzazione dello spazioporto di Grottaglie tra gli investimenti strategici, evidenziando come lo spazio costituisca uno dei domini geopolitici del futuro”.