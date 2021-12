Pubblicità in concessione a Google

I cittadini si Grottaglie potranno fare domanda per l’erogazione di nuovi buoni spesa per famiglie in condizioni di difficoltà economica, causate dalle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19.

Pubblicità in concessione a Google

Il modulo di domanda dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 07/01/2022 solo ed esclusivamente mediante inserimento on line sul sito www.grottaglie.app

Il Buono Spesa

Il contributo (buono spesa) è una misura economica di solidarietà e sostegno alimentare da destinare ai cittadini che siano in gravi condizioni di necessità e bisogno a seguito dell’emergenza COVID-19 Coronavirus.

Chi può accedere al contributo di solidarietà alimentare?

Tutti i cittadini residenti ovvero domiciliati (con idoneo titolo) nel Comune di Grottaglie privi delle risorse economiche necessarie all’acquisto dei beni di prima necessità e che versano nella condizione di bisogno economico a causa dell’emergenza Coronavirus in cui nessun componente del nucleo familiare sia:

• percettore di forme di sostegno pubblico di qualsiasi genere di importo superiore a € 750,00 (euro settecentocinquanta/00)/mese (es: RED, Reddito di cittadinanza, assegno mensile erogato per patologie ad integrazione del reddito, assegni di invalidità, ammortizzatori sociali, cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, ecc);

Il nucleo familiare inoltre non deve avere disponibilità economiche (conti correnti bancari, postali, liquidità, carte) di importo uguale o superiore a € 3.000,00.

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposita graduatoria, stilata e approvata dal Servizio Sociale Comunale sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico sino ad esaurimento della somma di € 200.000,00 (duecentomila,00) a disposizione.

Sempre online è possibile richiedere il Bonus TARI – quarto avviso – un contributo a fondo perduto per l’abitazione di residenza. Le risorse stanziate, 150.000 euro per bonus TARI e 200.000 euro per buoni spesa, saranno assegnate, mediante pubblicazione di graduatoria, alle famiglie che rientreranno nei criteri previsti dai rispettivi avvisi pubblici.