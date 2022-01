Pubblicità in concessione a Google

“Sono circa quaranta i verbali effettuati questa mattina”, è quanto informa Maurizio Stefani, intervenendo a margine del servizio di pulizia e spazzamento meccanizzato delle strade effettuato questa mattina nella zona A3 a Grottaglie.

“Abbiamo avvisato la cittadinanza dell’avvio di questo nuovo servizio con diversi mezzi disponibili: web, affissioni e messaggi sonori con l’auto per le vie cittadine.”

Per consentire un ottimale servizio sono stati infatti installati in questi mesi i segnali di divieto di sosta fissi e per gli specifici giorni di spazzamento con interdizione dalle ore 6 alle ore 12.

“Confidiamo molto sulla collaborazione dei cittadini affinché liberino le strade e permettano interventi rapidi ed efficaci con l’obiettivo comune di avere le strade e la città sempre più pulita.“ E’ quanto comunica Maurizio Stefani, Assessore all’ambiente presentando il servizio.

Il servizio è partito questo mese e sicuramente sarà perfezionato nelle prossime settimane. A seguire saranno attivate anche altre zone della città, fino alla copertura totale.

La zona A3

Mercoledì prossimo si torna invece nella zona C3.