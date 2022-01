Pubblicità in concessione a Google

Il consigliere comunale di Grottaglie Vincenzo Lenti ha inoltrato una nota ufficiale al Sindaco del Comune di Grottaglie e all’Assessore alle Politiche per l’Ecologia e Ambiente per richiedere modifiche al divieto di sosta con rimozione coatta, zona C3, inerente la nuova pulizia delle strade partita alcune settimana fa.

“Un disagio che mi è stato manifestato da molti nostri concittadini”, dichiara Lenti, “In quei giorni sono regolarmente aperti sia la Scuola Primaria Sant’Elia che l’Hub vaccinale di via Alessandro Marinelli c/o Palazzetto dello Sport e, la concomitanza con la pulizia delle strade, arrecherebbe notevole difficoltà di trovare parcheggio ai tanti fruitori dei servizi delle suddette strutture.”

Segnala il consigliere comunale di FDI.

La proposta: “Si sposti al sabato, quando sono chiusi Scuole e HUB”

“L’analisi della problematica dovrebbe portare alla ricerca di una soluzione che coniughi le necessità di parcheggio con quelle di un’ottimale pulizia. Per trovare questo equilibrio suggerisco di istituire in zona il divieto di sosta il sabato, giornata di chiusura di entrambe le strutture, in cui effettuare la pulizia delle strade.”

Propone Lenti.