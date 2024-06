Pubblicità in concessione a Google

Come avevamo annunciato tempo fa tornerà a nuova vita l’ex Archimede a Grottaglie.

L’Amministrazione Comunale di Grottaglie annuncia la stipula di un accordo di convenzione con ARPAL, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, che, nell’ambito di un ampio piano di rafforzamento regionale, sta effettuando importanti investimenti infrastrutturali. Tale accordo prevede la ristrutturazione dell’edificio dell’“ex Archimede”, situato alle spalle della scuola “Don Sturzo”, per destinarlo a nuova sede del Centro per l’impiego.

Questo importante progetto non solo mira a migliorare i servizi offerti ai cittadini, facilitando l’accesso al mondo del lavoro e alle opportunità di formazione, ma rappresenta anche un passo significativo nel recupero di edifici della nostra città. L’ex Archimede, che per anni è stato lasciato in stato di abbandono e degrado, tornerà finalmente a nuova vita, diventando un punto di riferimento per l’intera provincia.

Il Sindaco di Grottaglie ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di poter annunciare questo progetto di ristrutturazione che restituirà dignità e funzionalità a un edificio della nostra città. Per troppo tempo l’ex Archimede è rimasto in uno stato di abbandono, rappresentando un simbolo del degrado. Con questo accordo, non solo diamo una nuova destinazione d’uso all’edificio, ma dimostriamo anche il nostro impegno nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio comunale. Questo nuovo Centro per l’impiego offrirà ai cittadini servizi essenziali per la ricerca di lavoro e la formazione, contribuendo a rendere Grottaglie una città sempre più attenta ai bisogni dei suoi abitanti.”